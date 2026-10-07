i Der Wohnkomplex in Traun stand in der Silvesternacht in Flammen. FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER Nach Brand zu Silvester "Werde ich nicht vergessen" – Stadtchef tief betroffen Neun Monate nach dem Silvesterbrand in Traun sind alle Wohnungen wieder bewohnt. Beim Bürgermeister werden Erinnerungen an die dramatische Nacht wach. Von Oberösterreich Heute 07.10.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wurde dort gemeinsam gefeiert, wo das Jahr mit einer Katastrophe begonnen hatte: In der Guido-Holzknecht-Straße in Traun (Bez. Linz-Land) ist die Sanierung nach dem verheerenden Silvesterbrand abgeschlossen.

Raketen lösten Brand aus

Alle Wohnungen sind wieder bewohnt, berichtet Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) auf Facebook. Doch beim Fest mit den Bewohnern war für den Stadtchef auch die Erinnerung an den Einsatz wieder da: "Diese Silvesternacht werde ich nicht vergessen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kurz nach Mitternacht war damals Feuer ausgebrochen, innerhalb weniger Minuten stand der gesamte Dachstuhl in Flammen. 35 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, vier Personen wurden leicht verletzt. Einige Betroffene kamen bei Verwandten und Freunden unter, andere mussten das neue Jahr in einer Sporthalle beginnen.

Der durch den Brand verursachte Schaden war enorm. TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Die Ermittlungen führten später zu einem damals 22-jährigen Linzer. Er gab zu, mehrere Raketen abgefeuert zu haben. Eine davon flog in Richtung eines Balkons im dritten Stock, durch Funkenflug entstand der Brand. Der junge Mann wurde wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angezeigt.

Große Hilfsaktion nach Katastrophe

Koll war in jener Nacht selbst vor Ort. Was die Anrainer durchmachen mussten, beschäftigt ihn bis heute: "Und ich erinnere mich noch sehr genau an das, was die betroffenen Familien in dieser Nacht erlebt haben. An die Unsicherheit. An die vielen Fragen." Schon in den Tagen nach dem Feuer setzte in Traun eine große Hilfsaktion ein.

Beim Abschluss der Sanierung dachte der Bürgermeister auch an jene zurück, die sofort mit anpackten. Er dankt den Feuerwehren, dem Roten Kreuz, der Polizei, den Mitarbeitern der Stadt und den vielen weiteren Helfern, die in der Brandnacht und danach Unterstützung leisteten: "In einer Krise zeigt sich, was Zusammenhalt wirklich bedeutet."