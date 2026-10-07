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Die Grünen fordern ein Verbot der Tiertransporte.
Die Grünen fordern ein Verbot der Tiertransporte.
Grüne OÖ
Verbot gefordert

"Grausam" – Hunderte Rinder in Flugzeuge gepfercht

Heftige Kritik an Tiertransporten: Hunderte Rinder werden derzeit offenbar über den Linzer Airport ausgeflogen. Die OÖ-Grünen pochen auf ein Verbot.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
07.10.2026, 15:55
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Wie Insider berichten, sollen die Tiere mit Lkw nach Oberösterreich gebracht und anschließend in Frachtmaschinen Tausende Kilometer nach Zentralasien geflogen werden. Der grüne Landessprecher Stefan Kaineder reagiert entsetzt und fordert ein sofortiges Ende dieser Transporte.

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Das Prozedere ist für ihn "völlig unverständlich und untragbar". "Rinder sind fühlende Lebewesen und keine Frachtstücke, die wir beliebig um die halbe Welt schicken können. Diese unsäglichen Lebendtier-Langstreckentransporte gehören verboten."

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Besonders brisant ist für den Landesrat die Rolle des betroffenen Airports in Hörsching (Bez. Linz-Land): Erst vergangene Woche hat der OÖ-Landtag die Übernahme des bisherigen 50-Prozent-Anteils der Stadt Linz beschlossen.

"Wenn der Flughafen zu 100 Prozent dem Land Oberösterreich gehört, dann tragen wir auch zu hundert Prozent Verantwortung dafür, welche Geschäfte dort stattfinden", betont Kaineder. Ein Flughafen in öffentlicher Hand dürfe "keine Drehscheibe für sinnlose und grausame Tiertransporte sein".

red,Akt. 07.10.2026, 16:23, 07.10.2026, 15:55
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