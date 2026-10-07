i Die Quietscheenten hätten es verraten können: "Frësia" zieht auf die Linzer Landstraße. "Heute" Auf der Linzer Landstraße Nicht "Normal"! Geheimnis um neuen Shop jetzt gelüftet Seife, Quietscheenten und jede Menge Spekulationen: Jetzt steht fest, wer in das Linzer Geschäft einzieht. Ende Oktober öffnen sich die Türen. Von Oberösterreich Heute 07.10.2026, 16:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seife, Quietscheenten – für viele war der Fall damit gelöst: In die Landstraße 78 zieht Normal ein! Unter dem Rätsel-Posting des Linzer City Rings wurde die dänische Handelskette besonders häufig genannt. Doch die vermeintlich heiße Spur führte zum falschen Geschäft.

Shop bis jetzt nur in Wien

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Auf dem neuen Schild steht Frësia. Der Geschenkeladen eröffnet am 29. Oktober seine erste Linzer Filiale. Bislang konnten Kunden Frësia nur in Wien besuchen. Seit 2013 bietet das Geschäft dort Geschenkideen und Wohnaccessoires an: von ausgefallenen Schreibwaren über Kerzen und Raumdüfte bis zu Teekannen, Seifen und saisonaler Deko.

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Einen besonderen Auftritt haben die Badeenten: Im Onlineshop gibt es sie etwa als Spiderman, Teufelin oder Skifahrer. Dazu kommen Schmuck, Kosmetiktaschen und Notizbücher. Das Sortiment liefert damit auch die Erklärung für die kleinen Hinweise, die zuletzt im Linzer Schaufenster standen.

Bereits im August hatte der Linzer City Ring verkündet, dass ein neuer Mieter für die Geschäftsfläche gefunden sei. Den Namen verriet man zunächst nicht. Im September wurden schließlich Produkte im Schaufenster platziert und die Kunden zum Mitraten aufgefordert.

Neues Kapitel für Standort

Für den Standort soll nun ein neues Kapitel beginnen. Der frühere Laden hatte unter anderem wegen unverpackten Fleisches bei der Anlieferung und herumliegender Verpackungen für Kritik gesorgt. Mit Frësia zieht jetzt ein eigentümergeführter Geschenkeladen ein, der das Angebot auf der südlichen Landstraße erweitern soll.