i Ein Lkw riss eine ÖBB-Oberleitung ab. ÖBB/Robert Deopito (Symbolbild) Großer Einsatz bei Neulengbach Lkw reißt Leitung ab - 40 Passagiere aus Zug gerettet Dramatischer Einsatz am Mittwoch in Neulengbach: Ein Lkw riss eine ÖBB-Oberleitung ab. Ein Zug mit rund 40 Menschen blieb stehen. Von Victoria Carina Frühwirth 14.10.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz für die Feuerwehr am Mittwochvormittag, 14. Oktober, in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land)! Ein Lkw beschädigte gegen 11 Uhr mit seinem Ladekran bei einem Holzverladeplatz im Ortsteil Tausendblum die Oberleitung der ÖBB. Die Stromleitung wurde dabei abgerissen.

Ein Personenzug mit rund 40 Fahrgästen blieb auf der Strecke zwischen Haaghofgasse und Gebauergasse stehen. Um 11.04 Uhr wurde u.a. die Feuerwehr Kirchstetten Markt zur sofortigen Evakuierung alarmiert.

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Strom noch eingeschaltet – Feuerwehr musste warten

Als die Einsatzkräfte anrückten, stand die beschädigte Oberleitung noch unter Strom. Die Alarmzentrale St. Pölten warnte die Feuerwehr ausdrücklich davor, die Gleise zu betreten. Es bestand akute Stromschlaggefahr.

Die Feuerwehr musste zunächst auf einem sicheren Sammelplatz warten. Erst nachdem die Oberleitung geerdet und die Gleisanlage von der ÖBB freigegeben worden war, durften die Einsatzkräfte zu den eingeschlossenen Fahrgästen vorrücken.

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40 Fahrgäste aus Zug evakuiert

Anschließend halfen die Feuerwehrleute den rund 40 Passagieren beim Aussteigen und brachten sie aus dem Gefahrenbereich. Ein Teil der Betroffenen wurde zum nahegelegenen Bahnhof Neulengbach transportiert. Neben der Feuerwehr Kirchstetten Markt standen auch die Feuerwehren Neulengbach Stadt und Ollersbach im Einsatz. Polizei und Rotes Kreuz Neulengbach waren ebenfalls vor Ort.

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Erst nach der Abschaltung und Erdung der gefährlichen Oberleitung konnte die Evakuierung sicher durchgeführt werden. Ob bei dem Zwischenfall jemand verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.