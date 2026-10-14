i Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B39 bei Weinburg DOKU-NÖ Lenker nickte wohl ein Sekundenschlaf! Frau (24) bei Unfall schwer verletzt Ein 27-Jähriger dürfte auf der B39 bei Weinburg kurz eingeschlafen sein. Sein Auto krachte gegen einen Anhänger – seine Beifahrerin wurde verletzt. Von Niederösterreich Heute 14.10.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (13. Oktober) gegen 11.40 Uhr auf der B39 im Gemeindegebiet von Weinburg (Bezirk St. Pölten-Land). Nun gibt es neue Details: Ein 27-jähriger Wiener war mit seinem Pkw in Richtung Kirchberg an der Pielach unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 24-jährige Wienerin.

Sekundenschlaf als mögliche Unfallursache

Laut Polizei dürfte der 27-Jährige vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort krachte sein Wagen gegen einen Anhänger, der von einem Fahrzeug eines 33-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten gezogen wurde.

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Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B39 bei Weinburg i ?

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger samt Anhängevorrichtung vom Zugfahrzeug gerissen. Ein darauf transportierter Hoflader stürzte auf die Fahrbahn. Der Pkw schleuderte anschließend in den Straßengraben und prallte gegen einen Metallzaun.

Beifahrerin schwer verletzt

Der 33-jährige Lenker des Zugfahrzeugs sowie weitere Verkehrsteilnehmer eilten sofort zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die 24-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen werden. Der 27-jährige Unfalllenker kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ebenfalls ins Spital gebracht.

Die B39 musste im Bereich der Unfallstelle von 12.04 Uhr bis 13.10 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.