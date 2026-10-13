i Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B39 bei Weinburg DOKU-NÖ Zwei teils Schwerverletzte Schwerer Unfall auf B39 – Straße komplett gesperrt Schwerer Unfall auf der B39 im Bezirk St. Pölten: Ein Pkw krachte gegen einen Anhänger. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Von Niederösterreich Heute 13.10.2026, 18:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstag (13. Oktober) kurz vor Mittag auf der B39 zwischen Ober-Grafendorf und Weinburg (Bezirk St. Pölten) einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Pkw krachte gegen Anhänger mit Radlader

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Pkw links von der Fahrbahn ab und auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Auto mit einem Anhänger, auf dem ein Hoftrac-Radlader transportiert wurde. Der Anhänger wurde von einem Lieferwagen gezogen.

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Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der Pkw ins Schleudern, schlitterte von der Straße und landete im angrenzenden Straßengraben. Dort krachte das Fahrzeug gegen den Zaun eines Firmengeländes und kam schließlich zum Stillstand.

Schwerverletzter mit Hubschrauber abtransportiert

Die beiden Insassen des Pkw erlitten bei dem Unfall Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte den Samariterbund Rabenstein und Wilhelmsburg sowie den Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus Krems.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B39 bei Weinburg i ?

Auch die Feuerwehren Weinburg und Ober-Grafendorf rückten zur Menschenrettung aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass niemand im Fahrzeug eingeklemmt war. Die Verletzten wurden bereits von Sanitätern versorgt.

Nach der notärztlichen Erstversorgung mussten beide Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Verletzten wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert.

B39 komplett gesperrt

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten musste die Polizei die B39 im betroffenen Abschnitt vollständig sperren. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Die Feuerwehren übernahmen gemeinsam mit der Straßenmeisterei die Bergung der Unfallfahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.