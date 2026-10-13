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Güterzug in Wr. Neustadt entgleist
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Rätsel um Geisterzug

21 Güterwaggons lösten Bahn-Chaos auf Südstrecke aus

Nach den massiven Verzögerungen am Montag auf der Südstrecke gibt es neue Details: Insgesamt 21 abgestellte Waggons hatten sich selbstständig gemacht.
Von Niederösterreich Heute
13.10.2026, 17:19
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Nach dem Bahnchaos in Wr. Neustadt laufen die Untersuchungen: 21 abgestellte Güterwaggons eines Zugverbands hatten sich in der Nacht auf Montag selbstständig gemacht, zwei Waggons entgleisten beim Aufprall auf den Oberleitungsmast, der dabei beschädigt wurde. Der Bahnhof musste aus Sicherheitsgründen stromlos geschaltet werden.

ÖBB-Chaos noch schlimmer als bisher gedacht

Nun prüfen die ÖBB, ob beim Abstellen der Waggons alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Laut einem Sprecher sind dafür Bremsvorrichtungen und sogenannte Hemmschuhe vorgesehen, die ein Wegrollen verhindern sollen.

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Zehn Hemmschuhe seien laut "Kurier" sichergestellt worden, dennoch rollten die Waggons davon. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen hinter dem Vorfall steckt, ist noch offen. Ein Abschlussbericht soll Klarheit bringen.

Ein Gleis bleibt gesperrt

Seit Montagnachmittag sind neun der zehn Bahnhofsgleise wieder in Betrieb. Lediglich Gleis 1 bleibt gesperrt. Auf der Aspangbahn zwischen Wiener Neustadt und Lanzenkirchen fahren deshalb weiterhin Ersatzbusse.

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red, 13.10.2026, 17:19
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