Dramatische Szenen am Montagabend, 12. Oktober, in Mank (Bezirk Melk)! Mitten am Abend heulten die Sirenen, mehrere Feuerwehren wurden zu einem Brandeinsatz alarmiert. Eine Gartenhütte war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.
Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus der Gartenhütte. Das Gebäude stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand – für die Feuerwehrleute zählte jede Minute!
Unter schwerem Atemschutz rückten die Feuerwehrleute dem Feuer zu Leibe. Gleichzeitig mussten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Bäume übergriffen. Diese wurden vorsorglich mit Wasser gekühlt.
Trotz des raschen Eingreifens war die Gartenhütte nicht mehr zu retten. Sie wurde vollständig ein Raub der Flammen und brannte bis auf die Grundmauern nieder.
Nach dem eigentlichen Löscheinsatz war die Arbeit für die Feuerwehr noch lange nicht vorbei. Die Einsatzkräfte mussten zahlreiche Nachlöscharbeiten durchführen, um auch die letzten Glutnester zu beseitigen.
Glück im Unglück: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum die Gartenhütte Feuer fing, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.