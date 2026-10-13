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Eine Gartenhütte war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.
Eine Gartenhütte war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.
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Brand im Bezirk Melk

Lodernde Flammen – Hütte steht plötzlich in Vollbrand

Am Montagabend stand eine Gartenhütte in Mank in Vollbrand. Die Feuerwehr musste ein Übergreifen des Feuers verhindern.
Von Victoria Carina Frühwirth
13.10.2026, 17:19
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Dramatische Szenen am Montagabend, 12. Oktober, in Mank (Bezirk Melk)! Mitten am Abend heulten die Sirenen, mehrere Feuerwehren wurden zu einem Brandeinsatz alarmiert. Eine Gartenhütte war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Feuerteufel (30) ist seit Kindheit bei Feuerwehr

Flammen bedrohten angrenzende Bäume

Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus der Gartenhütte. Das Gebäude stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand – für die Feuerwehrleute zählte jede Minute!

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Unter schwerem Atemschutz rückten die Feuerwehrleute dem Feuer zu Leibe. Gleichzeitig mussten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Bäume übergriffen. Diese wurden vorsorglich mit Wasser gekühlt.

Trotz des raschen Eingreifens war die Gartenhütte nicht mehr zu retten. Sie wurde vollständig ein Raub der Flammen und brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Polizei ermittelt jetzt

Nach dem eigentlichen Löscheinsatz war die Arbeit für die Feuerwehr noch lange nicht vorbei. Die Einsatzkräfte mussten zahlreiche Nachlöscharbeiten durchführen, um auch die letzten Glutnester zu beseitigen.

Glück im Unglück: Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum die Gartenhütte Feuer fing, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

VF, 13.10.2026, 17:19
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