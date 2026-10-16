i Abteilungsleiter Christian Holzschuh und Stadtrat Andreas Bors privat Aubad-Bilanz Erfolgreiche Saison – Über 90.000 Badegäste in Tulln Das Tullner Aubad zieht eine positive Saisonbilanz: Fast 93.000 Besucher kamen im Sommer 2026. Auch die Wasserqualität sorgte für Begeisterung. Von Niederösterreich Heute 16.10.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erfolgreiche Bilanz für das Tullner Aubad (Bezirk Tulln): An insgesamt 78 Badetagen strömten im Sommer 2026 genau 92.863 Gäste in das beliebte Freizeitbad. Damit wurde das Vorjahresergebnis von 89.260 Besuchern nochmals um mehr als 3.600 Gäste übertroffen.

Schlamm-Absaugung zeigte Wirkung

Besonders erfreulich fiel laut Stadtgemeinde das Feedback zur Wasserqualität aus. Im vergangenen Winter wurde erstmals in der Geschichte des Aubads eine umfassende Schlamm-Absaugung durchgeführt. Die Maßnahme machte sich offenbar bezahlt: Zahlreiche Badegäste lobten die Klarheit des Wassers. Auch ein aktueller Wasserbefund des Prüflabors Eurofins bestätigte laut Stadt die hervorragende Qualität.

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"Die Zahlen zeigen, dass unser Aubad bei unseren Gästen weiterhin sehr beliebt ist. Besonders freut mich das große Lob für die Wasserqualität und die Klarheit des Wassers. Die erstmalige Schlamm-Absaugung im vergangenen Winter hat sich damit voll ausgezahlt. Der hervorragende Eurofins-Befund bestätigt diesen positiven Eindruck auch objektiv", freut sich der zuständige Stadtrat Andreas Bors.

Dank an die Mitarbeiter

Zum Abschluss der Saison bedankte sich Bors auch bei den Mitarbeitern der Tullner Freizeitbetriebe, die für einen reibungslosen Badebetrieb sorgten.

"Unsere Mitarbeiter haben über den gesamten Sommer wieder hervorragende Arbeit geleistet. Dafür möchte ich dem gesamten Team herzlich Danke sagen. Gemeinsam können wir auf eine wirklich erfolgreiche Aubad-Saison 2026 zurückblicken", so Bors.