i "Ritter Doppelblick", "Ritter Löwenherz", Vizebürgermeister Jowi Trenner, "Ritter Dramaturl" und "Ritter Clip" 2026psb/c.kollerics Ritter mit Rap-Battles Skurrile "Schlaraffen" in Baden: Das steckt dahinter Wein, Wortwitz und jede Menge Humor: Die Badener Schlaraffen luden zur besonderen Sippung. Auch Vizebürgermeister Jowi Trenner war dabei. Von Victoria Carina Frühwirth 17.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Baden wurde wieder ordentlich geschmunzelt! Die Mitglieder der traditionsreichen Männervereinigung "Schlaraffia Aquae Thermae" luden zur sogenannten Urbanisippung. Diesmal drehte sich im Vereinslokal in der Palffygasse 27 alles um die Geschichte des Weines.

Dabei ging es nicht nur um edle Tropfen, sondern auch um jede Menge Wortwitz und Geselligkeit. Die Badener Schlaraffen nahmen ihre Gäste mit auf eine unterhaltsame Reise durch die Weingeschichte. Humor durfte dabei natürlich nicht fehlen.

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Vizebürgermeister unter Rittern

Auch Badens Vizebürgermeister Jowi Trenner (Wir Badener – Bürgerliste Jowi Trenner) ließ sich den besonderen Abend nicht entgehen. Er nutzte die Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen der außergewöhnlichen Männervereinigung zu werfen.

Bei den Schlaraffen gelten schließlich ganz eigene Regeln: Statt Anzug und Amtstitel stehen fantasievolle Ritternamen, Musik, Literatur und Wortkunst im Mittelpunkt. Beruflicher Rang und gesellschaftlicher Status spielen im Männerbund keine Rolle.

Seit 1885 wird in Baden gesippt

Die "Schlaraffia Aquae Thermae" wurde bereits 1885 gegründet. Seit mehr als 140 Jahren pflegen die Mitglieder damit eine besondere Mischung aus Freundschaft, Kunst und Humor.

Die Bilder des Tages i ?

Bei ihren sogenannten Sippungen tauchen die Männer in eine humorvolle Ritterwelt ein. Dabei wird in Kostümen und eigenen Hauben gereimt, musiziert und vor allem viel gelacht.