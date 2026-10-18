i Schager ist als einziger Österreicher unter acht internationalen Opernstars für den Publikumspreis der International Opera Awards 2026 nominiert. 2026 Monika Rittershaus Voting für Opera Awards läuft Tenor aus kleinem Dorf in NÖ wird Opern-Weltstar Vom Bauernhof auf die größten Opernbühnen der Welt: Andreas Schager (55) aus Rohrbach an der Gölsen ist jetzt für den "Opern-Oscar" nominiert. Von Victoria Carina Frühwirth 18.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Erfolgsgeschichte! Aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof in Rohrbach an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld), singt Andreas Schager (55) heute auf den berühmtesten Opernbühnen der Welt. Von der Mailänder Scala über die Metropolitan Opera in New York bis zu den Bayreuther Festspielen: Der Niederösterreicher hat es ganz nach oben geschafft. Jetzt winkt ihm sogar ein begehrter internationaler Opernpreis.

Vom Bauernbuben zum gefeierten Opernstar

Dabei deutete in seiner Kindheit noch wenig auf eine Weltkarriere hin. Schager wuchs in einfachen Verhältnissen auf, seine Familie betrieb eine kleine Landwirtschaft. Seine ersten musikalischen Erfahrungen machte er im Kirchenchor. Nach einem Gesangsstudium in Wien begann er seine Laufbahn zunächst mit Operetten und lyrischen Rollen.

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Voting für Heldentenor Andreas Schager i ?

Später entdeckte er seine Leidenschaft für die großen Wagner-Partien. Heute gehört der Niederösterreicher zu den gefragtesten Heldentenören der Welt. Ob als Siegfried, Tristan oder Parsifal: Schager begeistert das internationale Opernpublikum.

Jetzt winkt ihm der "Opern-Oscar"

Der nächste Höhepunkt könnte schon bald folgen. Schager ist als einziger Österreicher unter acht internationalen Opernstars für den Publikumspreis der International Opera Awards 2026 nominiert. Die Auszeichnung gilt als eine Art "Oscar der Opernwelt". Besonders schön: Die Preise werden heuer erstmals in Österreich vergeben, und zwar am 21. November im MusikTheater an der Wien.

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"Dass ich als einziger Österreicher in dieser Kategorie nominiert bin, freut mich natürlich ganz besonders", strahlt Schager. Dass ausgerechnet das Publikum über den Gewinner entscheidet, mache die Nominierung für ihn noch spezieller.

Jetzt können Österreicher für ihn abstimmen

Ob der einstige Bauernbub tatsächlich einen der begehrten Preise abräumt, liegt nun auch in den Händen seiner heimischen Fans. Noch bis Mittwoch, 21. Oktober, kann unter operaawards.org/vote für den Heldentenor Andreas Schager abgestimmt werden.