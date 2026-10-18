i Escape Room: Neue Herausforderung Stadtgemeinde Ebreichsdorf Knifflige Herausforderung Neues Rätsel-Abenteuer: Escape Room geht in 5. Runde Bis 6. Jänner 2027 wartet in der Alten Feuerwehr Unterwaltersdorf mit "Hotel Morgengrauen – Zimmer 313" ein völlig neues Abenteuer. Von Niederösterreich Heute 18.10.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rätseln, kombinieren und gemeinsam das Geheimnis lösen: Der Escape Room der Stadtgemeinde Ebreichsdorf geht in die fünfte Runde und sorgt auch heuer wieder für Spannung und knifflige Herausforderungen. Bis 6. Jänner 2027 wartet in der Alten Feuerwehr Unterwaltersdorf mit "Hotel Morgengrauen – Zimmer 313" ein völlig neues Abenteuer auf die Besucherinnen und Besucher.

"Das einst prachtvolle Hotel Morgengrauen wurde vor Jahrzehnten überstürzt geschlossen. Zurück blieben verlassene Flure, eine verstaubte Rezeption und eine alte Waschkammer. Doch ein Raum gibt bis heute Rätsel auf: Zimmer 313. Was ist damals passiert? Wer den Escape Room betritt, muss gemeinsam Hinweise finden, Rätsel lösen und Schritt für Schritt dem Geheimnis auf die Spur kommen", heißt es in einer Aussendung.

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Bürgermeister und Vize mit dabei

Bürgermeister und Nationalrat Wolfgang Kocevar sowie Vizebürgermeister Christian Pusch waren beim Start des diesjährigen Escape Rooms vor Ort und machten sich gemeinsam mit auf die Suche nach dem Geheimnis von Zimmer 313.

"Ich bin gespannt"

"Nach zwei erfolgreichen Jahren unseres Escape Rooms freut es mich besonders, dass wir auch heuer wieder eine neue Geschichte präsentieren können. Mit 'Hotel Morgengrauen – Zimmer 313' gibt es wieder eine neue Geschichte und viele Rätsel zu lösen. Ich bin gespannt, wie schnell die Teams hinter das Geheimnis kommen", freut sich Wolfgang Kocevar.

(v.l.n.r.): Bgm. Abg. z. NR Wolfgang Kocevar, Vize Bgm. Christian Pusch Stadtgemeinde Ebreichsdorf

Stadtrat Salih Derinyol dazu: "Wir möchten in Ebreichsdorf immer wieder besondere Freizeitangebote schaffen, die für unterschiedliche Altersgruppen interessant sind. Der Escape Room hat sich dabei in den vergangenen Jahren sehr gut bewährt."

Alle Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen und Buchungsmöglichkeiten sind auf der Homepage der Stadtgemeinde Ebreichsdorf unter www.ebreichsdorf.at zu finden.