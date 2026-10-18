i Pünktlich zu den Herbstferien verwandelt sich das Tropenhaus im Dumba Park in einen schaurigen Gruselgarten. Claudia Reisinger Spektakel in Tattendorf Zombies und Geister! Dumba Park wird zum Gruselgarten Von 23. Oktober bis 2. November wird der Dumba Park zum Gruselparadies. Zwischen Zombies, Hexen und Geistern ist Gänsehaut garantiert. Von Victoria Carina Frühwirth 18.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nichts für schwache Nerven! Pünktlich zu den Herbstferien verwandelt sich das Tropenhaus im Dumba Park in einen schaurigen Gruselgarten. Zwischen unzähligen Grabsteinen lauern in Tattendorf (Bezirk Baden) Zombies, Hexen, riesige Spinnen und Skelette. Bewegliche Geister und gespenstische Lichteffekte sorgen für eine ordentliche Portion Gänsehaut.

Nach dem Erfolg von "Alice im Dumba Park" im Vorjahr hat sich Unterhaltungskünstler Christoph Rahofer für heuer etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Statt in einer klassischen Geisterbahn geht es für die Besucher zu Fuß durch das tropische Gewächshaus. Dabei warten nicht nur jede Menge gruselige Gestalten, sondern auch geheimnisvolle Gruselboxen und ein Geisterglücksrad.

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"Wollen unseren Besuchern Gänsehaut schenken"

"Nach dem magischen Zauber von Alice im Dumba Park im Vorjahr wollen wir unseren Besuchern in den Herbstferien diesmal Gänsehaut schenken", erklärt Rahofer. Der Gruselgarten lade dazu ein, gemeinsam mutig zu sein und jede Menge Spaß zu haben. "Denn ein bisschen wohliges Gruseln macht die Ferien erst so richtig unvergesslich."

Besonders spannend: Der Veranstalter bewirbt das Spektakel als Niederösterreichs ersten und größten Gruselgarten mit Tropenhaus-Atmosphäre.

Wenn es dunkel wird, wird's richtig unheimlich

Wer mit kleineren Kindern unterwegs ist, sollte den Gruselgarten besser bei Tageslicht besuchen. Denn sobald die Sonne untergeht, wird es richtig schaurig: Dann verwandeln Licht, Schatten und bewegliche Gruselfiguren das Tropenhaus in eine gespenstische Erlebniswelt.

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Ein weiterer Pluspunkt: Das gesamte Gruselabenteuer findet im beheizten Tropenhaus statt. Regen und herbstliche Kälte können den Besuchern also nichts anhaben. Dank eigenem Biomasse-Heizwerk und Wasserkraft ist der Gruselgarten laut Veranstalter sogar energieautark.

Die Bilder des Tages i ?

Halloween: Hier wird sogar länger gegruselt

Der Gruselgarten öffnet von 23. Oktober bis 2. November täglich von 10 bis 18 Uhr seine Pforten. Zu Halloween am 31. Oktober dürfen sich besonders mutige Besucher sogar bis 20 Uhr erschrecken lassen. Karten gibt es bereits im Vorverkauf auf der Website des Dumba Parks.