i Der Erlebniszug Ötscherbär unterwegs durch seine Region. NÖVOG/Weinfranz Sieg sorgt für Boom Mariazellerbahn jubelt über Ansturm nach ORF-Sieg Nach dem Sieg bei "9 Plätze – 9 Schätze" erlebt die Mariazellerbahn einen Fahrgast-Boom. 2026 sind bereits über 629.000 Menschen mitgefahren. Von Victoria Carina Frühwirth 24.10.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Sieg macht sich bezahlt! Im Oktober 2025 wurde die Mariazellerbahn in der großen ORF-Hauptabendshow "9 Plätze – 9 Schätze" zum schönsten Platz Österreichs gewählt – "Heute" berichtete. Ein Jahr später zeigt sich: Der Titel lockt noch mehr Menschen auf die Schiene.

629.100 Fahrgäste waren bis Ende September 2026 mit der beliebten Schmalspurbahn unterwegs. Das sind um 61.800 Passagiere mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – ein sattes Plus von elf Prozent. "Der verdiente Sieg unserer blau-gelben Botschafterin zeigt sich in eindrucksvollen Zahlen", freut sich Niederösterreichs Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).

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Bergstrecke ist der absolute Renner

Besonders gefragt ist die spektakuläre Bergstrecke zwischen Laubenbachmühle und Mariazell. Hier stieg die Zahl der Ausflugsgäste sogar um 25 Prozent. Auch der Tourismus profitiert kräftig: Rund 15 bis 20 Prozent der Fahrgäste waren mit Reisegepäck unterwegs und haben in der Region übernachtet.

Nach dem ORF-Triumph wurde zudem die Initiative "Erlebnisraum Mariazellerbahn – schönster Platz Österreichs" ins Leben gerufen. Gemeinden, Tourismusvertreter und die Region wollen die Bahn damit noch stärker als Ausflugsziel positionieren.

Schon jetzt mehr Fahrgäste als in ganzen Jahren

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie stark die Mariazellerbahn in den vergangenen Jahren zugelegt hat. 2014 wurden noch 500.000 Fahrgäste gezählt, 2019 waren es bereits 579.000. Heuer hat die Bahn schon Ende September die jeweiligen Jahresgesamtzahlen von 2016 bis 2022 übertroffen.

Mariazellerbahn feiert Erfolgsjahr i ?

"Der Titel ,Schönster Platz Österreichs' hat unserer Mariazellerbahn im Jahr 2026 einen gehörigen Schub verliehen", betonen die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Die Mariazellerbahn verbindet seit 1907 auf 84 Kilometern St. Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell. Sie gilt als längste Schmalspurbahn Österreichs und älteste elektrische Schmalspur-Gebirgsbahn der Welt.

Jetzt hofft Niederösterreich auf nächsten ORF-Sieg

Und der nächste Titel könnte schon bald folgen: Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, geht die Rax-Seilbahn für Niederösterreich beim ORF-Bundesfinale von "9 Plätze – 9 Schätze" ins Rennen.

Die Bilder des Tages i ?

Landbauer drückt bereits die Daumen. Ob Niederösterreich erneut den schönsten Platz Österreichs stellt, entscheiden wieder Publikum und Jury.