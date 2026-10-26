i Der Chrtistophorus 2 im Einsatz (Symbolfoto) Paul Plutsch Drama am Nationalfeiertag Unfall-Tragödie – Junger Beifahrer (20) sofort tot Unfall am Nationalfeiertag in Gmünd: Ein Auto krachte gegen eine betonierte Feldzufahrt. Ein 20-Jähriger starb, der Lenker (19) wurde schwer verletzt. Von Erich Wessely 26.10.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat am frühen Montagmorgen (26. Oktober) im Bezirk Gmünd ein Todesopfer gefordert. Ein 20-jähriger Mann verlor bei einem schweren Crash auf der B41 sein Leben. Sein 19-jähriger Freund am Steuer wurde schwer verletzt.

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Auto krachte frontal gegen Beton

Gegen 4.45 Uhr war der 19-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya mit seinem Pkw auf der B41 in Ehrendorf unterwegs. Er fuhr von Weitra kommend in Richtung Gmünd, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

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Der Wagen kam links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und krachte schließlich frontal gegen eine betonierte Feldzufahrt.

Beifahrer starb noch an Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide jungen Männer im völlig beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 19-jährigen Lenker und seinen 20-jährigen Beifahrer aus dem Unfallwrack befreien.

20-Jähriger tödlich verletzt

Für den Beifahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya stammte, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 19-jährige Lenker erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Warum der Wagen von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar.