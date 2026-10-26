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Verkehrsunfall mit zwei Pkw in Felixdorf
Verkehrsunfall mit zwei Pkw in Felixdorf
Feuerwehr Felixdorf
Unfall mit zwei Pkw

Frontalcrash vor Autohändler – eine Person verletzt

Zwei Autos krachten in Felixdorf frontal ineinander. Eine Person wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Feuerwehr rückte aus.
Von Niederösterreich Heute
26.10.2026, 10:22
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Ein heftiger Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos hat am Sonntagabend (25. Oktober) in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.

Autos krachten frontal ineinander

Gegen 18 Uhr kam es unmittelbar vor der Einfahrt eines Autohändlers aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Die Freiwillige Feuerwehr Felixdorf wurde zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen alarmiert.

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Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten den Bereich aus. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person noch vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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Feuerwehr räumte Unfallstelle

Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme entfernte die Feuerwehr die beiden Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn und stellte sie gesichert ab. Anschließend beseitigten die Einsatzkräfte herumliegende Fahrzeugteile und reinigten die Straße.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

red, 26.10.2026, 10:22
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