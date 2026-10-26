Frontalcrash vor Autohändler – eine Person verletzt

Ein heftiger Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos hat am Sonntagabend (25. Oktober) in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.
Gegen 18 Uhr kam es unmittelbar vor der Einfahrt eines Autohändlers aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Die Freiwillige Feuerwehr Felixdorf wurde zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen alarmiert.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten den Bereich aus. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person noch vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme entfernte die Feuerwehr die beiden Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn und stellte sie gesichert ab. Anschließend beseitigten die Einsatzkräfte herumliegende Fahrzeugteile und reinigten die Straße.
Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.