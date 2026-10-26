i Unfall bei Pottenstein ASB Markus Hackl Regennasse Straße Essenszusteller kracht mit Auto gegen Bäume Ein Essenszusteller verlor auf einer regennassen Straße in Pottenstein die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto krachte gegen mehrere Bäume. Von Niederösterreich Heute 26.10.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Unfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Sonntagabend (25. Oktober) in Pottenstein (Bezirk Baden). Ein Essenszusteller war gemeinsam mit seinem Beifahrer auf der L138 unterwegs, als die Fahrt plötzlich im Straßengraben und an mehreren Bäumen endete. Wie durch ein Wunder blieben beide Insassen unverletzt.

Auto wurde gegen weitere Bäume geschleudert

Gegen 19 Uhr war der Lenker mit seinem Kia vom Grabenweg kommend in Richtung Pottenstein unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke verlor er bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen.

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Das Auto kam von der Straße ab, landete im Graben und touchierte zunächst einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen weitergeschleudert und krachte gegen eine weitere Baumgruppe. Dort kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.

Ersthelfer eilten sofort zur Unfallstelle

Nachfolgende Autofahrer beobachteten den Unfall, hielten sofort an und eilten den beiden Insassen zu Hilfe. Sie verständigten auch die Einsatzkräfte.

Unfall bei Pottenstein i ?

Als die alarmierte Feuerwehr Pottenstein wenige Minuten später eintraf, hatten der Lenker und sein Beifahrer das Unfallauto bereits mit Unterstützung der Ersthelfer verlassen. Trotz der heftigen Kollision waren beide unverletzt geblieben.

Feuerwehr musste Unfallwagen bergen

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete den Bereich aus und stellte den Brandschutz sicher. Nach der Freigabe durch die Polizei wurde der beschädigte Kia mithilfe einer Seilwinde aus dem Straßengraben zurück auf die Fahrbahn gezogen.

Anschließend brachten die Einsatzkräfte das Fahrzeug zu einem nahegelegenen Abstellplatz, wo es auf die Abholung durch ein Abschleppunternehmen wartete.

Zum Abschluss entfernten die Florianis Fahrzeugteile und ausgelaufene Betriebsstoffe von der Straße. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und die L138 wieder für den Verkehr freigegeben. Insgesamt standen zehn Feuerwehrmitglieder mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.