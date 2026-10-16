Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A9

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 zwischen Allersberg und Hilpoltstein (Landkreis Roth) ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.
Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung München. Nach ersten Erkenntnissen waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Unter anderem kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Renault und einem Mercedes.
Auch ein weiteres Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen in den Unfall verwickelt. Der Fahrer des Renault wurde bei dem Zusammenstoß schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.
Ersthelfer leiteten noch Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen.
Ein Gutachter war am Abend an der Unfallstelle, um den genauen Hergang zu untersuchen. Wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die A9 in Richtung München gesperrt werden. Es bildeten sich erhebliche Verkehrsbehinderungen. Auch die Umleitungsstrecken waren gegen 21 Uhr bereits überlastet.
Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war bis in den späten Abend im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten zunächst an.