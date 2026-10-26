i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NLK Pfeiffer Mikl-Leitner zum 26. Oktober "Zusammenhalt ist das Herz unserer Heimat" Anlässlich des Nationalfeiertags betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Bedeutung von Zusammenhalt, Eigenverantwortung und Sicherheit. Von Niederösterreich Heute 26.10.2026, 10:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade die Bilder der Gewalt aus Frankreich würden zeigen, dass Sicherheit und gesellschaftlicher Frieden keine Selbstverständlichkeit seien.

"Was Österreich und Niederösterreich so lebens- und liebenswert macht, sind die Menschen. Menschen, die anpacken, zusammenhelfen und füreinander da sind. Die sich in unseren Vereinen engagieren oder bei unseren Einsatzorganisationen Verantwortung für unsere Gemeinschaft übernehmen. Dieser Zusammenhalt ist das Herz unserer Heimat", betont die Landeshauptfrau.

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Die Bilder des Tages i ?

Gleichzeitig verweist Mikl-Leitner auf die jüngsten Entwicklungen in Europa: "Die Bilder der Gewalt aus Frankreich zeigen uns: Sicherheit und gesellschaftlicher Frieden sind keine Selbstverständlichkeit. Aus anfangs friedlichen Schülerprotesten sind Gewaltexzesse in Teilen Europas geworden. Und für diese Welle der Gewalt und Zerstörung müssen am Ende erst recht wieder jene bezahlen, die in der Früh aufstehen, arbeiten und Steuern zahlen."

"Niederösterreich ist das Gegenmodell"

Und sie unterstreicht: "Niederösterreich ist das Gegenmodell. Ein Land, in dem Zusammenhalt, Eigenverantwortung und das Miteinander einen Wert haben. Das ist unser niederösterreichischer Weg: Zusammenhalt stärken, Leistung anerkennen und gemeinsam bewahren, was unsere Heimat ausmacht."

Abschließend betont die Landeshauptfrau: "Unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unser gesellschaftlicher Zusammenhalt sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen jeden Tag aufs Neue gelebt und verteidigt werden. Und das machen wir in Niederösterreich gemeinsam. Ich wünsche allen einen schönen Nationalfeiertag."