Halloween-Boom: So viel geben Niederösterreicher aus

Süßes oder Saures: Am 31. Oktober wird es in Niederösterreich wieder gruselig. Doch nicht nur Kinder freuen sich auf Halloween – auch der heimische Handel darf jubeln. Denn das Gruselfest sorgt für einen ordentlichen Geldregen.
Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria werden die Niederösterreicher heuer rund 15 Millionen Euro für Halloween ausgeben. Wer für das Fest einkauft, lässt im Schnitt 50 Euro liegen.
"Halloween ist mittlerweile ein fixer Anlass im Einkaufsjahr und bringt zusätzliche Impulse für unterschiedliche Branchen im heimischen Handel", erklärt Franz Kirnbauer, Handelsobmann der Wirtschaftskammer NÖ.
Besonders hoch im Kurs stehen Süßigkeiten. Satte 93 Prozent der Halloween-Einkäufer greifen zu Schokolade, Zuckerl und Co. Auf Platz zwei landen gruselige Dekorationsartikel (42 Prozent), gefolgt von Zierkürbissen (36 Prozent).
Auch Schminke, Schmuck und Accessoires (27 Prozent) sowie Kostüme (24 Prozent) stehen auf den Einkaufslisten.
Erfreulich für die heimischen Geschäfte: 82 Prozent wollen ihre Halloween-Einkäufe direkt im stationären Handel erledigen. Vier von zehn ziehen auch eine Bestellung im Internet in Betracht. "Gerade bei saisonalen Anlässen können unsere Händler mit Auswahl, Qualität und persönlicher Beratung punkten", betont Kirnbauer.
Besonders beliebt ist Halloween bei Familien. In Haushalten mit Kindern bis 16 Jahren geben 67 Prozent an, dass ihre Kinder am 31. Oktober verkleidet durch die Nachbarschaft ziehen.
Und die Chancen auf eine süße Beute stehen gut: 38 Prozent der Befragten wollen auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen, weitere 32 Prozent wahrscheinlich. Nur 15 Prozent schließen das Verteilen von Süßigkeiten fix aus.