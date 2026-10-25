i Franz Kirnbauer (Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ) über Halloween Sabine Hertel, Tanja Wagner Gruseliges Event Halloween-Boom: So viel geben Niederösterreicher aus Halloween lässt in Niederösterreich ordentlich die Kassen klingeln. Rund 15 Millionen Euro werden für Süßigkeiten, Kostüme und Deko ausgegeben. Von Victoria Carina Frühwirth 25.10.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Süßes oder Saures: Am 31. Oktober wird es in Niederösterreich wieder gruselig. Doch nicht nur Kinder freuen sich auf Halloween – auch der heimische Handel darf jubeln. Denn das Gruselfest sorgt für einen ordentlichen Geldregen.

15 Millionen Euro Ausgaben

Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria werden die Niederösterreicher heuer rund 15 Millionen Euro für Halloween ausgeben. Wer für das Fest einkauft, lässt im Schnitt 50 Euro liegen.

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"Halloween ist mittlerweile ein fixer Anlass im Einkaufsjahr und bringt zusätzliche Impulse für unterschiedliche Branchen im heimischen Handel", erklärt Franz Kirnbauer, Handelsobmann der Wirtschaftskammer NÖ.

Süßigkeiten sind der absolute Renner

Besonders hoch im Kurs stehen Süßigkeiten. Satte 93 Prozent der Halloween-Einkäufer greifen zu Schokolade, Zuckerl und Co. Auf Platz zwei landen gruselige Dekorationsartikel (42 Prozent), gefolgt von Zierkürbissen (36 Prozent).

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Auch Schminke, Schmuck und Accessoires (27 Prozent) sowie Kostüme (24 Prozent) stehen auf den Einkaufslisten.

Acht von zehn kaufen direkt im Geschäft

Erfreulich für die heimischen Geschäfte: 82 Prozent wollen ihre Halloween-Einkäufe direkt im stationären Handel erledigen. Vier von zehn ziehen auch eine Bestellung im Internet in Betracht. "Gerade bei saisonalen Anlässen können unsere Händler mit Auswahl, Qualität und persönlicher Beratung punkten", betont Kirnbauer.

Tausende Kinder ziehen um die Häuser

Besonders beliebt ist Halloween bei Familien. In Haushalten mit Kindern bis 16 Jahren geben 67 Prozent an, dass ihre Kinder am 31. Oktober verkleidet durch die Nachbarschaft ziehen.

Die Bilder des Tages i ?

Und die Chancen auf eine süße Beute stehen gut: 38 Prozent der Befragten wollen auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen, weitere 32 Prozent wahrscheinlich. Nur 15 Prozent schließen das Verteilen von Süßigkeiten fix aus.