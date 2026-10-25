i ? 128 Quadratmeter Luxus Toni Mörwald lässt dich jetzt in einer Erdnuss schlafen Inmitten der Feuersbrunner Weinberge (NÖ) hat die Familie Mörwald vier neue Lodges eröffnet. Doch das ist erst der Anfang. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der historischen Kellergasse von Feuersbrunn am Wagram (Bezirk Tulln) können Gäste ab sofort mitten zwischen den Weinbergen übernachten.

Die Familie Mörwald hat dort vier neue Lodges eröffnet und erweitert damit ihr touristisches Angebot in der niederösterreichischen Gemeinde.

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Die Unterkünfte tragen die Namen Walnuss, Haselnuss, Erdnuss und Kokosnuss. Jede Lodge umfasst 128 Quadratmeter und bietet Platz für zwei bis vier Personen. Statt klassischer Hotelzimmer erwartet die Gäste jeweils ein eigenständiges Ferienhaus mit viel Privatsphäre.

Wohnen mit Blick auf die Reben

Für die Planung zeichnet der Wiener Architekt Christian Prasser verantwortlich. Zur Kellergasse hin orientieren sich die Gebäude an der bestehenden Bebauung. Auf der Rückseite öffnen sie sich dagegen mit großen Terrassen in Richtung der umliegenden Weingärten.

Mit der Eröffnung der Lodges setzt die Familie Mörwald ihre langfristige Vision zur Weiterentwicklung des Ortskerns von Feuersbrunn konsequent fort. &Social

Zur Ausstattung gehören ein Wohnbereich mit Kaminofen, eine Küche, ein Badezimmer mit Badewanne und Dampfdusche sowie eine private Weinbergterrasse. Parkplätze und eine Ladestation für Elektroautos befinden sich direkt bei den Unterkünften. Auf Wunsch wird das Frühstück in die Lodge gebracht.

Die vier Häuser sollen damit vor allem Gäste ansprechen, die unabhängig wohnen möchten, aber nicht vollständig auf den Service eines Hotels verzichten wollen. Restaurants und weitere Mörwald-Betriebe liegen in der näheren Umgebung.

Weiterer Ausbau in Feuersbrunn

Die Lodges sind der zweite Teil eines größeren Projekts im Ortskern. Bereits im Juni 2025 eröffnete der Mörwald Gutshof mit 23 Zimmern und Suiten. Dazu kamen eine Weinhandlung, eine Greißlerei und Gastronomieangebote.

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Als nächster Schritt ist eine Residenz mit Badehaus geplant. Damit soll das Übernachtungs- und Erholungsangebot in Feuersbrunn weiter wachsen. Die neuen Lodges verbinden unterdessen moderne Architektur mit der traditionellen Kellergasse – und bieten Gästen einen ungewöhnlich privaten Platz mitten in der Weinregion Wagram.