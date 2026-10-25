Schlimmer Crash! Zwei Autos kollidieren auf der B3

Ein Zusammenstoß auf der B3 in Niederösterreich hat am Samstagnachmittag einen Einsatz von Rettung und Feuerwehr ausgelöst.
Im Kreuzungsbereich bei Klein-Pöchlarn krachten zwei Fahrzeuge ineinander. Für zwei Personen endete der Unfall im Krankenhaus. Warum es zu der Kollision kam, ist noch unklar.
Der Unfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag, dem 24. Oktober 2026, auf der Bundesstraße B3 im Gemeindegebiet von Klein-Pöchlarn.
Im Bereich einer Kreuzung kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge.
Nach dem Unfall alarmierte die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich den Samariterbund Pöchlarn. Auch die Feuerwehr Klein-Pöchlarn wurde über die Bereichsalarmzentrale zum Einsatzort gerufen.
Der Rettungsdienst musste sich um insgesamt drei betroffene Personen kümmern.
Zwei davon hatten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Nach der Erstversorgung wurden sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.
Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor.
Während sich der Rettungsdienst um die Betroffenen kümmerte, übernahm die Feuerwehr Klein-Pöchlarn die Bergung der Unfallfahrzeuge.
Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn und beseitigten die Folgen des Zusammenstoßes.
Nachdem sämtliche Arbeiten abgeschlossen waren, konnten alle Fahrspuren der B3 wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die genaue Ursache des Unfalls ist weiterhin nicht geklärt.