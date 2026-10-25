i Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP), Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP), Lehrerin Pia Holzer und "Aqua Nova"-Chef Markus Kopecky mit Ophilia, Maja, Julian und Yoni-Lina. Stadt Wiener Neustadt/Weller Für Tafelklassler Aktion: Hier dürfen Kinder fünf Mal gratis schwimmen Gute Nachrichten für 566 Taferlklassler in Wiener Neustadt: Die Stadt schenkt ihnen fünf Gratis-Eintritte in die Aqua Nova oder ins Akademiebad. Von Victoria Carina Frühwirth 25.10.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Badespaß zum Nulltarif: Die Stadt Wiener Neustadt setzt ihre beliebte Bäderaktion für Taferlklassler auch heuer fort. Insgesamt 566 Schulanfänger dürfen sich über jeweils fünf kostenlose Eintritte in die Aqua Nova oder das Akademiebad freuen.

Damit will die Stadt den Kindern nicht nur eine Freude machen, sondern auch ihre Schwimmkenntnisse fördern. Denn gerade im Volksschulalter ist es wichtig, sich sicher im Wasser bewegen zu können.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für bessere Schwimmkenntnisse

"Schwimmen zu können ist eine wichtige Fähigkeit, die Kinder möglichst früh erlernen sollten", betonen Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP).

Die Aktion soll den Kindern die Möglichkeit geben, das Schwimmen neu für sich zu entdecken oder bereits vorhandene Kenntnisse zu verbessern. Gleichzeitig können sie gemeinsam mit Familie oder Freunden eine schöne Zeit im Bad verbringen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Gutscheine kommen direkt nach Hause

So funktioniert es: Alle 566 Taferlklassler in Wiener Neustadt bekommen einen Gutschein für fünf Gratis-Eintritte per Post zugeschickt. Kinder, die eine private Volksschule besuchen, erhalten ihren Gutschein direkt über die Schule.

Die Bilder des Tages i ?

Ob ein Sprung ins Becken der Aqua Nova oder ein Ausflug ins Akademiebad: Für die Schulanfänger heißt es damit fünfmal Badespaß, ohne Eintritt zu zahlen.