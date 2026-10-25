Aktion: Hier dürfen Kinder fünf Mal gratis schwimmen

Badespaß zum Nulltarif: Die Stadt Wiener Neustadt setzt ihre beliebte Bäderaktion für Taferlklassler auch heuer fort. Insgesamt 566 Schulanfänger dürfen sich über jeweils fünf kostenlose Eintritte in die Aqua Nova oder das Akademiebad freuen.
Damit will die Stadt den Kindern nicht nur eine Freude machen, sondern auch ihre Schwimmkenntnisse fördern. Denn gerade im Volksschulalter ist es wichtig, sich sicher im Wasser bewegen zu können.
"Schwimmen zu können ist eine wichtige Fähigkeit, die Kinder möglichst früh erlernen sollten", betonen Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP).
Die Aktion soll den Kindern die Möglichkeit geben, das Schwimmen neu für sich zu entdecken oder bereits vorhandene Kenntnisse zu verbessern. Gleichzeitig können sie gemeinsam mit Familie oder Freunden eine schöne Zeit im Bad verbringen.
So funktioniert es: Alle 566 Taferlklassler in Wiener Neustadt bekommen einen Gutschein für fünf Gratis-Eintritte per Post zugeschickt. Kinder, die eine private Volksschule besuchen, erhalten ihren Gutschein direkt über die Schule.
Ob ein Sprung ins Becken der Aqua Nova oder ein Ausflug ins Akademiebad: Für die Schulanfänger heißt es damit fünfmal Badespaß, ohne Eintritt zu zahlen.