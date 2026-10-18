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Verkehrsunfall auf der B1 bei Albrechtsberg
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Pkw landet im Graben

Unfall auf B1 – Feuerwehr muss Kran anfordern

Ein Pkw kam auf der B1 in Fahrtrichtung Melk von der Straße ab und landete im Graben. Eine Person wurde verletzt, die Feuerwehr rückte aus.
Von Niederösterreich Heute
18.10.2026, 15:27
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Am Samstagnachmittag (17. Oktober) kam es auf der B1 bei Straßenkilometer 88 in Fahrtrichtung Melk zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Eine Person wurde dabei verletzt.

Feuerwehr musste Kran anfordern

Als die alarmierte Feuerwehr Albrechtsberg-Neubach am Unfallort eintraf, war die verletzte Person bereits aus dem Fahrzeug gerettet worden. Sie wurde vom Roten Kreuz Melk medizinisch versorgt.

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Für die Bergung des Unfallwagens musste die Feuerwehr Loosdorf mit einem Kranfahrzeug nachalarmiert werden. Mithilfe des Krans wurde der Pkw aus dem Straßengraben gehoben und auf einen Anhänger der Feuerwehr Albrechtsberg-Neubach verladen.

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Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug an einem sicheren Platz abgestellt. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

red, Akt. 18.10.2026, 16:02, 18.10.2026, 15:27
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