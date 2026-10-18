i Verkehrsunfall auf der B1 bei Albrechtsberg DOKU-NÖ Pkw landet im Graben Unfall auf B1 – Feuerwehr muss Kran anfordern Ein Pkw kam auf der B1 in Fahrtrichtung Melk von der Straße ab und landete im Graben. Eine Person wurde verletzt, die Feuerwehr rückte aus. Von Niederösterreich Heute 18.10.2026, 15:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagnachmittag (17. Oktober) kam es auf der B1 bei Straßenkilometer 88 in Fahrtrichtung Melk zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Eine Person wurde dabei verletzt.

Feuerwehr musste Kran anfordern

Als die alarmierte Feuerwehr Albrechtsberg-Neubach am Unfallort eintraf, war die verletzte Person bereits aus dem Fahrzeug gerettet worden. Sie wurde vom Roten Kreuz Melk medizinisch versorgt.

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Verkehrsunfall auf der B1 bei Albrechtsberg i ?

Für die Bergung des Unfallwagens musste die Feuerwehr Loosdorf mit einem Kranfahrzeug nachalarmiert werden. Mithilfe des Krans wurde der Pkw aus dem Straßengraben gehoben und auf einen Anhänger der Feuerwehr Albrechtsberg-Neubach verladen.

Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug an einem sicheren Platz abgestellt. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.