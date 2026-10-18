i Die Location in Pottendorf Screenshot Google Street View 35.000 Euro fehlen Kult-Disco droht nach 56 Jahren das endgültige Aus Seit 56 Jahren wird im legendären "Blow Up" in Pottendorf gefeiert. Doch jetzt droht einer der ältesten Diskotheken Österreichs das endgültige Aus. Von Erich Wessely 18.10.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Ära könnte zu Ende gehen: Die legendäre Diskothek "Blow Up" in Pottendorf (Bezirk Baden) steht vor einer ungewissen Zukunft. Seit 1970 wird in dem Kultlokal getanzt und gefeiert. Doch nun ist eine Wiedereröffnung aufgrund hoher Investitionskosten fraglich.

Mit einem Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe soll die Disco gerettet werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Disco muss geschlossen bleiben

Bereits im September musste eine geplante Revival-Night aufgrund einer Betriebsanlagenüberprüfung abgesagt werden. Seither bleiben die Türen des Blow Up verschlossen. Auch im benachbarten Lokal Carambol, das teilweise öffnen darf, sind weitere Anpassungen notwendig.

Google Map anzeigen

Die Betreiber stehen vor einer gewaltigen finanziellen Herausforderung: Mindestens 35.000 Euro müssten investiert werden, um die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Geld, das die Familie nicht mehr aus eigener Kraft aufbringen kann.

Bereits Tausende Euro investiert

Dabei wurde in den vergangenen Monaten bereits tief in die Tasche gegriffen. Mehr als 15.000 Euro flossen laut den Betreibern in notwendige Arbeiten, die für die Gäste nicht sichtbar waren. Dazu kamen mehrere Tausend Euro für Prüfberichte sowie die unerwartete Reparatur einer defekten Kühlanlage im Carambol.

"Da wir nun ungefähr abschätzen können welche Kosten noch weiter auf uns zukommen würden, bleibt uns leider nur zu sagen - das schaffen wir nicht!", heißt es im emotionalen Spendenaufruf.

Erst 555 Euro gesammelt

Um das endgültige Aus abzuwenden, bitten die Betreiber jetzt ihre Gäste und Freunde um finanzielle Unterstützung. Auf GoFundMe wurde eine Spendenaktion mit einem Ziel von 35.000 Euro gestartet. Bislang sind allerdings erst 555 Euro zusammengekommen – das entspricht knapp 1,6 Prozent der benötigten Summe.

"Wir können und wollen nicht glauben, dass das alles nun einfach so vorbei sein soll und das Blow Up seine Türen nie wieder öffnen wird", schreiben die Betreiber.

Seit 1970 eine Institution

Das Blow Up zählt zu den ältesten Diskotheken Österreichs. Am 15. Oktober 1970 wurde das Lokal eröffnet. Zuvor befand sich in den Räumlichkeiten ein Kino, noch früher ein Tanzsaal. Die Immobilie befindet sich bereits seit 1925 im Besitz der Familie Grassl.

Die Bilder des Tages i ?

In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich das Blow Up zu einem beliebten Treffpunkt für Generationen von Nachtschwärmern. Hier wurden Freundschaften geschlossen, erste Lieben gefunden und unzählige Partys gefeiert.

Nur noch wenige Partys im Monat

Die goldenen Discozeiten sind allerdings längst vorbei. Deshalb entschieden sich die Betreiber bereits vor einigen Jahren, nur noch ein- bis zweimal monatlich zu öffnen. Diese Veranstaltungen hätten zwar die laufenden Kosten gedeckt, für größere Investitionen reichten die Einnahmen aber nicht.

Mit dem Spendenaufruf will die Familie nun einen letzten Versuch unternehmen, das Traditionslokal zu retten. Die Unterstützung erfolgt freiwillig und ohne Gegenleistung.

"Bitte, schauts dass das Blow Up noch ewig gibt!", hätten Gäste den Betreibern immer wieder gesagt. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist derzeit völlig offen.