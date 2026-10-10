i Das Niteflight in Gralla ist seit fast 10 Jahren eine Institution im Bezirk Leibnitz. Screenshot / Facebook Niteflight NiteFlight will weitertanzen Party-Crash! Kult-Disco muss Insolvenz anmelden Die bekannte Discothek Niteflight in Gralla hat Insolvenz angemeldet. 18 Mitarbeiter sind vom Verfahren betroffen. Von Österreich Heute 10.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Discothek Niteflight in Gralla bei Leibnitz, ein beliebter Treffpunkt für das südsteirische Nachtleben, steht vor finanziellen Herausforderungen.

Die NiteFlight GmbH rund um den Betreiber Gernot Krobath hat am Freitag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eingeleitet. 18 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen.

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Die Schulden betragen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) rund 347.500 Euro. Dem stehen Aktiva von etwa 46.000 Euro gegenüber.

Der AKV beziffert das vorhandene Betriebsvermögen zusätzlich mit rund 108.500 Euro.

Als Ursachen für die finanzielle Schieflage nennen die Verbände sinkende Umsätze, höhere Ausgaben für Personal, Energie, Waren und Lieferanten sowie Beeinträchtigungen durch Straßenbau- und Umgestaltungsarbeiten am Standort. Auch rechtliche Kosten hätten das Unternehmen belastet.

"Schon seit Jahresanfang gab es Baustellen ums Gelände herum und Umgestaltungsmaßnahmen am Außenareal. All das hat die Zufahrten und Wege zum Lokal gestört und damit auch den Betrieb", so Krobath zur "Kleinen Zeitung".

Das "Niteflight" habe weiterhin geöffnet, geplant ist eine Fortführung des Unternehmens. Den Insolvenzgläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angeboten.

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Die erste Gläubigerversammlung findet am 3. November statt.