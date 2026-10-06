i Otar Kiteishvili wird Sturm Graz erneut länger fehlen. GEPA pictures "Leider nicht berücksichtigt" Kiteishvili fällt lange aus – Sturm sauer auf Georgien Bitterer Rückschlag für Sturm Graz. Otar Kiteishvili ist erneut verletzt – beim Meister sorgt vor allem sein Einsatz im Nationalteam für Ärger. Von Sport Heute 06.10.2026, 18:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum zurück, schon wieder raus: Sturm Graz muss erneut mehrere Wochen ohne Otar Kiteishvili auskommen. Der Spielmacher hatte erst unmittelbar vor der Länderspielpause sein Comeback gefeiert, nun zwingt ihn die nächste Verletzung wieder zum Zuschauen.

Erwischt hat es den Georgier ausgerechnet im Nationalteam. Beim Nations-League-Duell gegen Ungarn musste Kiteishvili vorzeitig vom Platz. Die anschließenden Untersuchungen bestätigten die Befürchtungen der Grazer: Der Mittelfeldstar zog sich eine Muskelverletzung an der Wade zu.

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Laut Sturm fällt Kiteishvili "für die nächsten Wochen" aus. Mit der Reha hat er bereits begonnen.

Sturm kritisiert Umgang mit Kiteishvili

Dass der 30-Jährige gegen Ungarn überhaupt von Beginn an auf dem Platz stand, kommt in Graz gar nicht gut an. Sturm hatte seinen Leistungsträger nach dessen vorheriger Verletzung behutsam an die volle Belastung herangeführt.

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Sport-Geschäftsführer Michael Parensen macht seinem Ärger Luft: "Diese Nachrichten sind natürlich alles andere als erfreulich. Wir hatten in den letzten Wochen versucht, Otar Schritt für Schritt und sehr dosiert wieder an die volle Belastung heranzuführen – leider wurden unsere Empfehlungen zu seiner Spielzeit im Nationalteam nicht berücksichtigt."

Jetzt beginnt für Kiteishvili erneut der Weg zurück. "Wir werden mit Otar und unserer medizinischen Abteilung wieder einen detaillierten Plan für die kommenden Wochen entwickeln und alles dafür tun, ihn wieder mit voller Leistungsfähigkeit am Platz zu sehen", so Parensen.