i ÖFB-Star David Alaba holte sich Informationen bei Marko Arnautovicl. GEPA pictures Bei Udine unterschrieben Alaba verrät: Er fragte vor Wechsel bei Arnautovic nach David Alaba legt nun in Italien los. Vor seinem Wechsel zu Udinese Calcio holte sich der Star-Spieler Informationen ein – auch bei Marko Arnautovic. Von Sport Heute 06.10.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Alaba startet bei Udinese Calcio ein neues Kapitel seiner Karriere. Bevor sich der ÖFB-Star für den Wechsel in die Serie A entschied, holte er sich allerdings noch Informationen aus erster Hand – unter anderem bei Marko Arnautovic.

Bei seiner offiziellen Präsentation in Udine verriet Alaba am Dienstag, dass er vor der Entscheidung mit mehreren prominenten Weggefährten über den italienischen Fußball gesprochen hatte. Neben ÖFB-Kollege Arnautovic fragte der 34-Jährige auch Luka Modric und Franck Ribery nach ihren Erfahrungen. Sie alle spielten oder spielen in Italien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nachgefragt bei Ex-Teamkollegen

"Ich habe mit vielen Freunden gesprochen, die hier in Italien gespielt haben, zum Beispiel mit Modric, Ribery und Arnautovic", erzählte Alaba. "Sie haben mir von dieser Liga erzählt und mir geholfen, sie noch besser kennenzulernen."

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Die Serie A habe ihn ohnehin schon lange gereizt. "Sie ist eine der besten Ligen Europas und ich freue mich sehr darauf, diese Erfahrung machen zu dürfen", erklärte der Verteidiger. Seine Wahl sei jedenfalls wohlüberlegt gewesen: "Ich habe sehr intensiv über meine Entscheidung nachgedacht, mir selbst ein Bild gemacht und mich ganz bewusst dafür entschieden."

Alaba sieht Udinese dabei keineswegs als gemütliche letzte Station seiner erfolgreichen Karriere. "Ich bin hier, um Fußball zu spielen und die nächsten Seiten meiner Geschichte als Fußballer zu schreiben." Er sei weiterhin ehrgeizig und wolle seine Erfahrung und Qualität in den Dienst der Mannschaft stellen.

Für sein Debüt fühlt sich der ÖFB-Star bereits bereit. Alaba trainiert seit vergangener Woche mit der Mannschaft und erklärte zu seinem körperlichen Zustand: "Ich bin bereit und fühle mich sehr gut." Ob er tatsächlich sofort zum Einsatz kommt, liege nun bei Trainer Kosta Runjaic. Der Tabellen-13. Trifft am kommenden Montag auf Torino.