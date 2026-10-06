i Maduka Okoye spielt für Udinese. IMAGO/Buzzi Musste zurückgehalten werden "Vallah, pass auf": Alaba-Kollege sorgt für Wiesn-Eklat Eklat um den Torhüter von Udinese. Der neue Teamkollege von David Alaba sorgt bei der Wiesn in München für Aufsehen. Von Sport Heute 06.10.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Udinese-Torhüter Maduka Okoye sorgt erneut abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen. Nachdem der 27-Jährige zuletzt bei der Paris Fashion Week gemeinsam mit US-Rapperin Cardi B für Aufsehen gesorgt hatte, macht nun ein Video vom Oktoberfest die Runde.

Die Aufnahmen zeigen den deutsch-nigerianischen Keeper bei einem hitzigen Streit mit einem anderen Wiesn-Besucher. Auslöser soll eine Äußerung eines Begleiters von Okoye gewesen sein.

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Der gebürtige Düsseldorfer mischte sich daraufhin in die Auseinandersetzung ein und stellte sich vor seinen Freund. "Vallah, pass auf, was du sagst", warnte Okoye sein Gegenüber. Die Situation wurde zunehmend hitziger, beide Männer mussten von anderen Besuchern zurückgehalten werden.

Okoyes Gegenüber betonte während des Wortwechsels zwar, "großen Respekt" vor dem Fußball-Profi zu haben, erklärte aber gleichzeitig, von einem Freund des Torhüters beleidigt worden zu sein.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es offenbar nicht. Nach dem hitzigen Wortwechsel sollen sich die Gemüter wieder beruhigt haben.

Okoye steht seit 2023 bei Udinese Calcio unter Vertrag. Dort ist der 27-Jährige Stammtorhüter und künftig auch Teamkollege von ÖFB-Star David Alaba.