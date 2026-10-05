i Joshua Kimmich konnte unter Klopp noch nicht überzeugen. IMAGO/Ulrich Hufnagel Unter Klopp nicht gesetzt? DFB-Legenden warnen Kimmich: "Wird es schwer haben" Joshua Kimmich hat in der deutschen Nationalmannschaft einen immer schwereren Stand. Nun positionieren sich auch einige DFB-Legenden gegen ihn. Von Sport Heute 05.10.2026, 19:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joshua Kimmich ist DFB-Kapitän – unter Jürgen Klopp aber offenbar nicht mehr unantastbar. Während seiner Abwesenheit überzeugte beim 2:0 gegen Serbien und auch beim 0:0 gegen Griechenland ausgerechnet die junge Konkurrenz im Mittelfeld rund um Aleks Pavlovic, Tom Bischof und Florian Wirtz. Und das könnte für den Bayern-Star zum Problem werden.

Denn Kimmich offenbarte zuvor gegen die Niederlande große Schwächen im Spiel gegen den Ball, hatte mit dem körperbetonten Spiel der "Oranje"-Stars zu kämpfen. Das belegen auch die Statistiken: Kimmich verlor fünf seiner sechs Zweikämpfe – und war damit mitverantwortlich für den schwachen DFB-Auftritt beim 1:1.

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Kahn zweifelt an Stammplatz

Oliver Kahn glaubt jedenfalls nicht mehr daran, dass der DFB-Kapitän automatisch gesetzt ist. Der frühere Nationaltorhüter habe das Gefühl, Kimmich habe "nicht mehr hundertprozentig" einen Stammplatz.

Sollten Pavlovic und Bischof weiterhin überzeugen, könnte es eng werden. Wenn die Konkurrenz stärker spiele "und Klopp sieht ihn in der Position von Kimmich, dann wird es Kimmich auch schwer haben".

Kahn sieht darin auch ein Problem für Kimmichs Rolle als Kapitän. "Für eine Führungsfigur wie Joshua ist es schon wichtig, dass die anderen zu ihm aufschauen. Und dafür fehlen ihm diese Erfolge. Das macht seine Aufgabe besonders schwer. Man muss sich die Frage stellen: Ist das die optimale Lösung?"

Ballack sieht Kimmich rechts stärker

Damit rückt auch eine alte Diskussion wieder in den Mittelpunkt: Wo ist Kimmich für Deutschland eigentlich am wertvollsten? Michael Ballack wollte sich jedenfalls nicht darauf festlegen, ob der Bayern-Profi im zentralen Mittelfeld ein Weltklassespieler ist. Stattdessen erinnerte der ehemalige DFB-Kapitän an Kimmichs Vergangenheit als Rechtsverteidiger.

Auf dieser Position sieht Ballack den 31-Jährigen sogar stärker. "Mit all seinen Eigenschaften, so ist er auch groß geworden. Da war er für mich Weltklasse."

Kimmich hatte die ersten beiden Spiele der Klopp-Ära noch bestritten. Beim 1:1 gegen die Niederlande und der anschließenden 0:1-Heimpleite gegen Griechenland stand der Kapitän auf dem Platz. Im zweiten Lehrgang verzichtet Klopp nun auf ihn – während seine möglichen Konkurrenten ihre Chance nutzen.