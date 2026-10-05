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Ousmane Dembele
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Live! Die Superstars in der Nations-League-Konferenz

Frankreich gegen Belgien, Italien gegen die Türkei – im Konferenz-Liveticker der Kracher aus Nations-League-Gruppe A verpasst ihr nichts.
Sport Heute
Von Sport Heute
05.10.2026, 19:49
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red,05.10.2026, 19:49
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