i Kiteishvili fällt am Sonntag gegen Sturm aus. GEPA pictures Lange Auszeit droht Sturm-Star Kiteishvili vor Duell mit Austria verletzt Bittere Nachrichten für Sturm Graz vor dem Duell mit der Austria: Otar Kiteishvili hat sich erneut an der Wade verletzt. Von Sport Heute 05.10.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für Sturm Graz! Vor dem Duell mit der Wiener Austria droht den Steirern ein längerer Ausfall von Schlüsselspieler Otar Kiteishvili.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, verletzte sich der 30-Jährige beim Nations-League-Spiel Georgiens gegen Ungarn erneut an der Wade. Eine MRT-Untersuchung soll nun zeigen, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist. Im schlimmsten Fall droht Kiteishvili eine wochenlange Pause.

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Besonders bitter: Der Mittelfeld-Star hatte sich gerade erst nach einer längeren Verletzungspause zurückgekämpft. Sturm baute Kiteishvili behutsam auf. Im Cup gegen Voitsberg spielte er 13 Minuten, gegen den LASK 29 und gegen Salzburg 24 Minuten.

Beim georgischen Nationalteam wurde er dann deutlich länger eingesetzt. Gegen Nordirland kam Kiteishvili in der 77. Minute, gegen die Ukraine stand er in der Startelf und spielte bis zur 73. Minute. Auch gegen Ungarn begann er von Anfang an.

Bereits in der 50. Minute musste der Sturm-Star wegen Problemen an der Wade ausgewechselt werden.

Für Sturm kommt der neuerliche Rückschlag zur Unzeit. Auf die Grazer wartet bis zur Winterpause ein dichtes Programm. Laut "Kleine Zeitung" könnte Kiteishvili mit viel Pech im gesamten Kalenderjahr 2026 nicht mehr auf den Platz zurückkehren.