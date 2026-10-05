i Arda Güler steht mit der Türkei unter Sieg-Zwang. IMAGO/Beautiful Sports International Nations-League-Duell Hier läuft Italien gegen die Türkei live im TV Die Türkei spielt in Italien gegen den Abstieg aus der A-Liga der Nations League. Hier ist die Begegnung der stolzen Fußballnationen zu sehen. Von Sport Heute 05.10.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Türkei steht am Montagabend in Bologna bereits mächtig unter Druck. Nach drei Spielen wartet die Mannschaft in der Nations League noch immer auf den ersten Punkt. Gegen Italien soll jetzt die Wende gelingen. Anpfiff im Stadio Renato Dall'Ara ist um 20.45 Uhr.

Das Hinspiel hat die Türken allerdings noch in schlechter Erinnerung. Italien setzte sich deutlich mit 4:1 durch und feierte damit gleichzeitig den ersten Sieg unter Neo-Teamchef Roberto Mancini.

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Italien gegen Türkei nicht im Free-TV

Wer das Nations-League-Duell in Österreich sehen möchte, braucht ein DAZN-Abo. Der Streamingdienst überträgt Italien gegen die Türkei ab 20.45 Uhr live. Eine Übertragung im österreichischen Free-TV gibt es nicht. Die Partie kann bei DAZN sowohl über den Livestream als auch über die entsprechenden TV-Kanäle verfolgt werden.

Türkei braucht dringend Punkte

Die Türkei verlor auch ihr Auftaktspiel gegen Frankreich mit 0:1 und zuletzt auch gegen Belgien deutlich mit 0:3. Soll der Verbleib in Liga A gelingen, muss in den verbleibenden Spielen eine deutliche Steigerung her. Italien geht dagegen mit deutlich mehr Selbstvertrauen in das Rückspiel und will vor heimischem Publikum den nächsten Sieg einfahren.