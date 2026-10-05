i Michael Olise schoss Frankreich im Hinspiel zum Sieg. IMAGO/Sports Press Photo Schlager in Nations League Dieser TV-Sender überträgt Frankreich gegen Belgien Frankreich empfängt Belgien zum Nations-League-Kracher. Fans in Österreich können das Duell am Sonntag kostenlos im TV verfolgen. Von Sport Heute 05.10.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frankreich bekommt es am Sonntagabend im Stade de France mit Belgien zu tun. Anpfiff in Paris ist um 20.45 Uhr. Auf seinen großen Superstar muss Frankreich allerdings erneut verzichten. Kylian Mbappe fehlt wie bereits in den vergangenen beiden Partien verletzungsbedingt. Dafür sollen unter anderem Bayern-Star Michael Olise und sein kongenialer Sturm-Kollege Ousmane Dembele für Gefahr sorgen.

Auch ohne Mbappe läuft es für die Mannschaft von Zinedine Zidane. Nach drei Spielen halten die Franzosen bei zwei Siegen und einem Remis und führen die Tabelle der Gruppe eins souverän an. Belgien reist als Tabellenzweiter nach Frankreich. Der klare 3:0-Sieg gegen die Türkei verschaffte den "Roten Teufeln" zwar eine gute Ausgangslage, endgültig durch sind sie aber noch nicht.

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Frankreich gegen Belgien live im Free-TV

Für österreichische Fußballfans gibt es gute Nachrichten: PULS 4 überträgt Frankreich gegen Belgien live und kostenlos im Free-TV. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Phillip Hajszan führt als Moderator durch den Abend, Mario Hochgerner kommentiert die Partie live aus dem Stade de France.

Das erste Duell der beiden Teams war eine knappe Angelegenheit. Frankreich setzte sich mit 1:0 durch – Olise entschied die Partie erst spät mit einem Traumtor.