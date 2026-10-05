i Der türkische Fußball-Verband schlittert von einer Krise in die Nächste. IMAGO/Anadolu Agency Türkei in Unruhe Fußball-Skandal – Schiri-Boss in Untersuchungshaft Der türkische Fußball wird vom nächsten Skandal erschüttert. Jetzt sitzt ausgerechnet der Chef der Schiedsrichterkommission in Untersuchungshaft. Von Sport Heute 05.10.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Negativ-Schlagzeilen im türkischen Fußball reißen nicht ab. Nach Sperren gegen Hunderte Funktionäre gerät nun die Spitze des Schiedsrichterwesens ins Visier der Justiz.

Ferhat Gündogu, Vorsitzender der Zentralen Schiedsrichterkommission, wurde nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur "Anadolu" und der Nachrichtenagentur AFP in Untersuchungshaft genommen.

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Bereits am Dienstag war Gündogu im Zuge von Hausdurchsuchungen festgenommen worden. Am Samstag ordnete ein Gericht in Istanbul schließlich die U-Haft an. Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung, Untreue und die unrechtmäßige Beschaffung personenbezogener Daten.

Schwere Vorwürfe

Im Mittelpunkt stehen offenbar auch Vorgänge innerhalb des türkischen Schiedsrichterwesens. Laut Justizminister Akin Gürlek wird eine mögliche Einflussnahme auf die Ansetzung, Bewertung, Einstufung und Ernennung von Schiedsrichtern sowie auf Regelprüfungen untersucht.

Ob die Ermittlungen gegen Gündogu mit dem großen Wettskandal zusammenhängen, der den türkischen Fußball bereits im vergangenen Jahr erschütterte, ist derzeit offen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass fast 450 Funktionsträger aus den türkischen Top-Ligen gesperrt wurden.

Jetzt droht Chaos im Liga-Alltag

Die Festnahme des Schiedsrichter-Bosses könnte nun auch unmittelbare Auswirkungen auf den Spielbetrieb haben. Denn bislang ist nicht geklärt, wer die Schiedsrichter für die anstehenden Liga-Partien einteilen wird. Der türkische Fußballverband äußerte sich zunächst nicht dazu, wer Gündogus Aufgaben für die Spiele in der kommenden Woche übernehmen soll.