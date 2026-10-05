i Schlager feiert in pristina mit den Fans: Aufstieg und Lostopf 2 für EM_Quali sind nahe. GEPA pictures Aufstieg ganz nahe Doppel-Jubel! ÖFB-Team zu 97 % fix in Topf 2 Das 1:1 im Kosovo bringt Österreich dem Aufstieg ganz nahe. Das ÖFB-Team hat vor den letzten beiden Spielen alles selbst in der Hand. Von Sport Heute 05.10.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Aufstieg ist zum Greifen nahe! Österreichs Nationalteam führt nach vier Spielen seine Gruppe in der Nations League B an. Nach dem hart erkämpften 1:1 am Sonntag im Kosovo stehen die Chancen auf die Rückkehr in Liga A hervorragend.

Joker Christoph Lang traf in der 85. Minute mit einem "LASK-Minute-Tor" nach Vorlage von Klubkollege Sasa Kalajdzic zum 1:1 und rettete dem ÖFB-Team einen enorm wichtigen Punkt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Zusätzliche Schützenhilfe gab es wenig später: Irland und Israel trennten sich ebenfalls 1:1. Damit hält Österreich nach vier Partien bei acht Punkten und geht als Tabellenführer in die entscheidenden Spiele im November. Drei Zähler liegt die Rangnick-Truppe vor dem Kosovo und den Iren.

Laut Berechnungen der Statistik-Plattform "Football meets Data" liegt die Wahrscheinlichkeit für Österreichs Aufstieg in die Liga A mittlerweile bei 91,1 Prozent.

Doch damit nicht genug: Auch mit Blick auf die kommende EM-Qualifikation sieht es für das ÖFB-Team ausgezeichnet aus. Ein Platz in Lostopf 2 gilt mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent als praktisch sicher.

Sieg gegen Irland reicht

Die Rangnick-Elf hat den Gruppensieg nun selbst in der Hand. Am 14. November empfängt Österreich Irland in Linz. Nur drei Tage später steigt in Debrecen das letzte Gruppenspiel gegen Israel.

Besonders erfreulich: Gewinnt Österreich gegen die Iren, wäre der erste Tabellenplatz bereits vor dem abschließenden Duell fix.