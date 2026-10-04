i Irland gegen Israel IMAGO/Inpho Photography Irland gegen Israel Ideales Rivalen-Ergebnis! ÖFB-Team greift nach Aufstieg Irland und Israel trennen sich in der Österreich-Gruppe unentschieden. Damit rückt der Aufstieg für das ÖFB-Team immer näher. Von Sport Heute 04.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich erkämpfte sich am Donnerstag in Pristina gegen den Kosovo nach Rückstand ein spätes 1:1. Das ÖFB-Team blieb damit auch im vierten Nations-League-Match ohne Niederlage und an der Spitze der Gruppe B3.

Die Gegner Irland und Israel trugen nun Ihres dazu bei, dass Rot-Weiß-Rot immer konkreter auf Kurs Richtung A-Liga liegt. Die beiden Gruppengegner kamen am Abend ebenso nicht über ein 1:1 hinaus. Heißt: Die Truppe von Ralf Rangnick liegt vor den beiden abschließenden Spielen im November mit je drei Punkten Vorsprung auf Kosovo und Irland an der Tabellenspitze.

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Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

Mit einem Heimsieg über Irland könnten schon in Linz (14. November) endgültig auf Aufstieg in die A-Liga gestellt werden. Das abschließende Auswärtsspiel gegen Israel steigt auf neutralem Boden in Debrecen (17. November).

Toptorjäger Troy Parrott brachte Irland gegen Israel in Minute 39 durch einen Elfmeter in Führung. Dor Peretz glich unmittelbar nach dem Seitenwechsel (47.) aus.