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Jubelt Österreich auch gegen Irland?
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Nations League im Ticker

Live ab 20:45 Uhr: Österreich ist in Irland gefordert

Heute steht das dritte Spiel des ÖFB-Teams in der Nations League an. Diesmal muss das Nationalteam gegen Irland bestehen. Wir tickern live.
Sport Heute
Von Sport Heute
01.10.2026, 07:15
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red,Akt. 01.10.2026, 07:20, 01.10.2026, 07:15
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