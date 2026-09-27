i Daniel Affengruber GEPA pictures Kosovo chancenlos 3:1! Österreich feiert Fußball-Fest im Wiener Prater Österreich bleibt auch gegen den Kosovo eine Heimmacht und setzt sich mit einem 3:1-Sieg in Wien in der Nations League an der Spitze ab. Von Sport Heute 27.09.2026, 19:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

3:1! Zweites Spiel, zweiter Heimsieg in der Nations League – Österreich setzte sich am Sonntagnachmittag gegen den Kosovo im Wiener Happel vor 47.000 Fans durch. In der Liga B führt das ÖFB-Team damit die Gruppe an und liegt voll auf Aufstiegskurs. Drei Tage zuvor hatte das Team von Ralf Rangnick Israel in Linz durch späte Tore 3:1 geschlagen.

Jetzt hatte Rangnick im Duell mit Ex-Teamchef Franco Foda das bessere Ende für sich. Der Deutsche setzte weiter voll auf Umbruch, änderte seine Startelf im Vergleich zum Israel-Match auf sechs Positionen. Die Neuen zündeten: Fulham-Legionär David Affengruber ließ das Happel in Minute 23 mit dem Kopfballtreffer zum 1:0 beben. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Junior Adamu nach Traum-Kombination auf 2:0 (45.+2). "Joker" Carney Chukwuemeka (60.) machte alles klar.

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Österreich ist seit 16 Heimspielen ungeschlagen. Rangnick gewann als erster Teamchef sein 51. Länderspiel im Amt.

Mit Christian Zawieschitzky feierte ein erst 19-jähriger Goalie im Tor der Österreicher sein Debüt und ist damit der jüngste Teamkeeper seit 81 Jahren.

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Starke ÖFB-Hälfte

Rangnick setzte vor Zawieschitzky auf eine Abwehr aus Salzburg-Kapitän Nikolas Veratschnig, Kevin Danso, Affengruber und Maximilian Wöber. Davor agierte das Stamm-Mittelfeld Nicolas Seiwald und Xaver Schlager. Die Offensive: Patrick Wimmer, Paul Wanner, Romano Schmid und Mittelstürmer Adamu.

Die veränderte ÖFB-Elf kontrollierte gegen die Foda-Elf von Anfang an das Geschehen. Die Gäste boten Österreich überraschend viele Räume. Der Dosenöffner erfolgte aber nach einer Standardsituation: Wanner fand mit seiner Freistoß-Flanke die Stirn von Affengruber. Der England-Legionär setzte den Kopfball perfekt und versenkte das Leder hoch im langen Eck.

Schmid verpasste den zweiten Treffer aus kurzer Distanz (35.). Kurz danach fiel er nach einem womöglich regelwidrigen Einstieg von Lumbardh Dellova im gegnerischen Strafraum – ein Elfmeterpfiff blieb aber aus (37.). Dafür ließ Adamu die Hausherren mit der letzten Aktion vor der Pause und seinem ersten Teamtor jubeln. Der Schalke-Legionär verwertete einen perfekten Konter, eingeleitet von Schlager, veredelt durch einen selbstlosen Stanglpass von Wimmer. Wimmer und Adamu waren zu zweit alleine aufs Tor unterwegs gewesen.

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Österreich dominiert

In Minute 51 konnte sich Neo-Keeper Zawieschitzky zum ersten Mal richtig auszeichnen. Den Kopfball von Vedat Muriqi konnte der Teenager an der zweiten Stange mit einem Fuß-Reflex parieren.

Rangnick-Dreifachwechsel: Sasa Kalajdzic, Alexander Prass und Chukwuemeka ersetzten nach 57 Minuten Adamu, Schmid und Wöber.

Keine drei Minuten nach der Einwechslung jubelt Chukwuemeka nach einer Kombination über mehrere Stationen. Der Dortmunder bewies im Nachsetzen Torhunger, traf im Fallen zum 3:0 und damit zur Vorentscheidung (61.). Mit Kalajdzic war auch ein zweiter frisch eingewechselter Angreifer beteiligt, der schon dem Israelspiel am Donnerstag nach der Einwechslung mit einem Tor und einem herausgeholten Elfer seinen Stempel aufgedrückt hatte.

Mit der komfortablen Führung im Rücken gab Rangnick dann auch Austria-Juwel Vasilije Markovic sein Teamdebüt mit nur 18 Jahren. Mit dem Pflichtspiel-Einsatz sicherte sich der ÖFB auch in Zukunft die Dienste des U17-Weltmeisters mit österreichisch-serbischer Doppelstaatsbürgerschaft. Bitter nur: Für ihn machte Wanner Platz, der nach einem Zweikampf vom Platz humpelte.

Die weiße Weste von Zawieschitzky hielt nicht, weil Torschütze Affengruber im Zweikampf zu spät kam und damit einen Elfmeter verschuldete. Edon Zhegrova verkürzte vom Punkt auf 1:3 (83.).

Für das ÖFB-Team geht es in der XXL-Länderspielpause am Donnerstag in Dublin gegen Irland, am Sonntag in Pristina gegen Kosovo weiter.