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Mercedes-Star George Russell.
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IMAGO/Every Second Media
Qualifying im Ticker

Live ab 13:30 Uhr: Wer schnappt sich die Pole in Baku?

Formel-1-Fans müssen sich umstellen, das Qualifying findet bereits am Freitag statt. Wir tickern das Zeittraining live.
Sport Heute
Von Sport Heute
25.09.2026, 08:22
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red,25.09.2026, 08:22
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