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Karim Konate (RBS) und Axel Kayombo (Sturm) im Zweikampf.
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Salzburg fertigt Sturm im Topspiel mit 3:0 ab

Sturm Graz war gegen Red Bull Salzburg lange die tonangebende Mannschaft, fuhr dennoch mit einer 0:3-Niederlage heim.
Sport Heute
Von Sport Heute
20.09.2026, 16:34
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red,Akt. 20.09.2026, 19:08, 20.09.2026, 16:34
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