i Karim Konate (RBS) und Axel Kayombo (Sturm) im Zweikampf. GEPA pictures

"Heute"-Liveticker

Salzburg fertigt Sturm im Topspiel mit 3:0 ab

Sturm Graz war gegen Red Bull Salzburg lange die tonangebende Mannschaft, fuhr dennoch mit einer 0:3-Niederlage heim.