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ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch reitet mit AUgsburg auf der Erfolgswelle.
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IMAGO/MIS
Bundesliga im "Heute"-Ticker

Jetzt live: ÖFB-Stars im direkten Bundesliga-Duell

Mainz trifft auf Gladbach, Philipp Lienhart gastiert mit Freiburg bei Adi Hütter, und zwischen Werder und Augsburg kommt es zum Duell der ÖFB-Stars.
Sport Heute
Von Sport Heute
19.09.2026, 09:54
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red,Akt. 19.09.2026, 15:13, 19.09.2026, 09:54
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