i ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch reitet mit AUgsburg auf der Erfolgswelle. IMAGO/MIS

Bundesliga im "Heute"-Ticker

Jetzt live: ÖFB-Stars im direkten Bundesliga-Duell

Mainz trifft auf Gladbach, Philipp Lienhart gastiert mit Freiburg bei Adi Hütter, und zwischen Werder und Augsburg kommt es zum Duell der ÖFB-Stars.