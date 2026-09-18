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Bayerns Star-Stürmer Harry Kane.
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IMAGO/Sportfoto Rudel
"Heute"-Live-Ticker

Live ab 20.30 Uhr: Bayern krachen auf Union Berlin

Bayern München eröffnet die vierte Runde der deutschen Bundesliga. Deutschlands Meister bekommt es mit Union Berlin zu tun.
Sport Heute
Von Sport Heute
18.09.2026, 15:46
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red,18.09.2026, 15:46
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