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Salzburgs Edmund Baidoo im Zweikampf.
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Live: Tabakovic bringt Salzburg gegen Sofia in Führung

Red Bull Salzburg muss zum Auftakt in die neue Europa-League-Saison nach Sofia zu Levski. Wir tickern das Spiel live.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 08:05
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red,Akt. 17.09.2026, 19:28, 17.09.2026, 08:05
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