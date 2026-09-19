i Antonio Verinac will für Lustenau wieder treffen. GEPA pictures

Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live um 17:00 Uhr: Lustenau und Altach im Kellerduell

Altach steckt bereits in der Krise. Das Tabellenschlusslicht der Bundesliga braucht gegen Austria Lustenau dringend Punkte. Hier geht's zum Ticker.