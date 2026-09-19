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Antonio Verinac will für Lustenau wieder treffen.
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Live um 17:00 Uhr: Lustenau und Altach im Kellerduell

Altach steckt bereits in der Krise. Das Tabellenschlusslicht der Bundesliga braucht gegen Austria Lustenau dringend Punkte. Hier geht's zum Ticker.
Sport Heute
Von Sport Heute
19.09.2026, 09:41
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red,19.09.2026, 09:41
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