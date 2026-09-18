i Rapid im Bundesliga-Duell gegen die WSG Tirol. GEPA pictures

Bundesliga, 7. Runde

Rapid feiert klaren 3:0-Heimsieg gegen WSG Tirol

Der SK Rapid ist mit einem 3:0-Heimerfolg in die siebte Bundesliga-Runde gestartet, schlug die WSG Tirol klar.