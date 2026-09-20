i Der LASK geht in Hartberg früh in Führung GEPA pictures

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Jetzt live! LASK verspielt Führung, Ried überrollt WAC

Der LASK gastiert in Hartberg, bekommt es mit Ex-Trainer Markus Schopp zu tun. Ried empfängt im Parallelspiel den WAC. Die Konferenz im Ticker.