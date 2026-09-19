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Austria Wien und der GAK treffen im Bundesliga-Duell aufeinander.
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Bundesliga, 7. Runde

Austria Wien erkämpft ein 2:2-Remis beim GAK

Die Wiener Austria hat ein 2:2-Unentschieden gegen den GAK geholt, dabei mussten die Wiener zweimal einen Rückstand aufholen.
Sport Heute
Von Sport Heute
19.09.2026, 18:32
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red,Akt. 19.09.2026, 21:23, 19.09.2026, 18:32
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