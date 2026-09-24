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Jürgen Klopp ist der deutsche Teamchef.
Jürgen Klopp ist der deutsche Teamchef.
IMAGO/ANP
Nations League

Live: Das ist die erste Klopp-Aufstellung als DFB-Coach

Anpfiff für Jürgen Klopp als deutscher Teamchef. Zum Nations-League-Auftakt geht es für den Kult-Trainer und die DFB-Elf gegen die Niederlande.
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 19:42
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red,Akt. 24.09.2026, 19:48, 24.09.2026, 19:42

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