i Jürgen Klopp ist der deutsche Teamchef. IMAGO/ANP

Nations League

Live: Das ist die erste Klopp-Aufstellung als DFB-Coach

Anpfiff für Jürgen Klopp als deutscher Teamchef. Zum Nations-League-Auftakt geht es für den Kult-Trainer und die DFB-Elf gegen die Niederlande.