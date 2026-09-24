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Sasa Kalajdzic und ÖFB-Kapitän Michael Gregoritsch.
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Nations League im Ticker

Live ab 20:45 Uhr: Österreich empfängt Israel

Das erste Spiel des ÖFB-Teams nach der WM steht an. Österreich empfängt in Linz Israel. Wir tickern das Spiel live.
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 07:02
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red,24.09.2026, 07:02

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