i Sasa Kalajdzic und ÖFB-Kapitän Michael Gregoritsch. GEPA pictures

Nations League im Ticker

Live ab 20:45 Uhr: Österreich empfängt Israel

Das erste Spiel des ÖFB-Teams nach der WM steht an. Österreich empfängt in Linz Israel. Wir tickern das Spiel live.